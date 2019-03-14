Курбан Бердыев: "Хорошо, что играем с "Ростовом" сейчас"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" поделился ожиданиями от игры.

– Что можете сказать о "Ростове"?

– С приходом игроков топ-уровня это другая команда. Видно, что и Попов и Еременко усилили. Уровень в команде резко подрос. С каждым туром "Ростов" будет все опаснее. Где-то хорошо, что играем с ними сейчас, а не в конце.

– Глядя на турнирную таблицу и в целом ситуацию в клубе, не хотите ли вы уже начать решать более глобальные задачи? Думать о будущем сезоне...

– Потихоньку, да. Вводим молодежь. Не все психологически готовы. Устойчив Сагитов. Прибавляет Степанов. Абдуллин понимает ответственность от игры в основе. Это давит на парня, но становится увереннее. (Артур Еникеев)

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