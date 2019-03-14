Курбан Бердыев: "Черчесов не вызвал ни одного игрока "Рубина" в сборную? Они дали повод"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что не видит проблем в не вызове его игроков в сборную России.

Напомним, что в понедельник, 11 марта, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. 21 марта Россия сыграет в гостях с Бельгией, а 24-го – с Казахстаном.

– Не удивило ли вас то, что ни одного игрока "Рубина" не вызвали в сборную?

– Это решение главного тренера. Его я обсуждать не могу.

– Но вы заметили, что они стали играть слабее со времен прошлого вызова?

– Определенные претензии есть, особенно по последней игре. Не могу комментировать решение Черчесова, но повод наши игроки дали.

– Еще вы обещали жесткий разговор с Уремовичем после удаления в Кубке.

– Он состоялся. Филипп поменял отношение. (Артур Еникеев).

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