Кураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака». Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».

— Поможет ли Тедеско «Спартаку» в трудной ситуации? Уверен в этом. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты, — сказал Кураньи. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кевина Кураньи — здесь.