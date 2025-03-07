Кукуляк будет главным арбитром матча «Крылья Советов» — «Акрон» вместо заболевшего Карасева

Арбитр Евгений Кукуляк заменит Сергея Карасева и будет главным судьей матча 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Акроном», сообщает пресс-служба РФС.

Карасев не сможет работать на матче из-за высокой температуры.

Матч «Крылья Советов» — «Акрон» пройдет 9 марта в Самаре и начнется в 16.30 мск.