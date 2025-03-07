«Краснодар» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма

«Краснодар» после первого тайма матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН» ведет со счетом 2:0.

На 9-й минуте счет в игре открыл Александр Черников, а на 36-й минуте Жуан Батчи удвоил преимущество «быков».

«Краснодар» за первые 45 минут нанес 2 удара в створ ворот, у «Пари НН» — ни одного. Главный арбитр матча Владимир Москалев показал одну желтую карточку. Ее получил нападающий краснодарского клуба Виктор Са, который пропустит следующий матч команды.