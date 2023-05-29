Кухарчук заявил, что у вылета «Химок» и «Торпедо» из РПЛ есть схожие причины

Полузащитник Илья Кухарчук, выступавший в течение сезона за «Химки» и «Торпедо», назвал причины вылета обоих клубов из РПЛ.

«У вылета «Химок» и «Торпедо» есть схожие причины. Но сейчас я их озвучивать не буду. Думаю, это не в моей компетенции. Дело в частой смене тренеров и руководства? Можно и так сказать. Много изменений в клубах. Возможно, это как-то повлияло», — цитирует Кухарчука Sport24.

По итогам 29 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Торпедо» с 13 очками расположилось на последней позиции.