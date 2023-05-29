Котев: «РПЛ — один из сильнейших чемпионатов в Европе. То, что ушли многие легионеры, сути не меняет»

Болгарский полузащитник «Химок» Лачезар Котев поделился мнением об уровне РПЛ.

«РПЛ — один из сильнейших чемпионатов в Европе. То, что ушли многие легионеры, сути не меняет. Эта лига остается довольно впечатляющей», — цитирует Котева Sport24.

Котев перешел в «Химки» в феврале 2023 года. За подмосковную команду он провел 1 матч в РПЛ. Ранее футболист выступал в составе «Арды».

«Химки» досрочно вылетели из РПЛ. По итогам 29 туров клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.