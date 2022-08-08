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Сегодня, 17:48

Кухарчук пообещал сочинить стих, если «Химки» поднимутся на первое место в РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал «СЭ», почему в свой день рождения выступил перед командой со стихотворением.

— У нас традиция в команде для именинников: либо коридор, либо рассказать стих. Решил отойти от стандартного коридора, у меня еще недавно травма была, а там всех бьют. Рассказал стих собственного сочинения.

— Ты помнишь еще этот стих?

— Помню наизусть, но рассказывать не буду. Если «Химки» поднимутся на первое место, сочиню новый и расскажу тебе.

После первых четырех туров нового сезона «Химки» набрали 7 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Илья Кухарчук
ФК Химки
0
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Краснодар

 2
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Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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