Кухарчук пообещал сочинить стих, если «Химки» поднимутся на первое место в РПЛ

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал «СЭ», почему в свой день рождения выступил перед командой со стихотворением.

— У нас традиция в команде для именинников: либо коридор, либо рассказать стих. Решил отойти от стандартного коридора, у меня еще недавно травма была, а там всех бьют. Рассказал стих собственного сочинения.

— Ты помнишь еще этот стих?

— Помню наизусть, но рассказывать не буду. Если «Химки» поднимутся на первое место, сочиню новый и расскажу тебе.

После первых четырех туров нового сезона «Химки» набрали 7 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.