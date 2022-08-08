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Лантратов оценил старт сезона для «Химок»

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Вратарь «Химок» Илья Лантратов оценил старт команды в новом сезоне.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

— «Химки» великолепно начали сезон. Что случилось?
— У нас по сравнению с другими командами более-менее сыгранный состав. Костяк сохранился, хорошо влились новые ребята, — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

— И вы великолепны, давайте похвалим вас.
— Так у меня работа простая. Спокойненько, без спецэффектов.

— В сентябре объявят список на сбор национальной команды. Вы рассчитываете на вызов?
— Естественно, любой вратарь и футболист хочет туда попасть.

— Что все-таки с «Зенитом», почему не перешли?
— Уже все на эти вопросы ответили, вопрос не ко мне. Ответило и руководство клуба.

— Только вы не отвечали. Что же случилось?
— Не знаю, даже не могу ответить.

— Не общались с Сергеем Богдановичем?
— Нет, не общался.

— Что же говорит ваш агент?
— Да ничего. Все тихо.

— Так не бывает.
— Бывает.

— Какие мысли по «Зениту»? Там не все хорошо с позицией.
— В мыслях у «Химок» стараться набирать очки в каждом матче.

— У вас неплохо получается.
— Ну вот, будем стараться продолжать.

— Что с задачей на сезон?
— Будем стараться финишировать не ниже 10-го места.

В текущем сезоне Лантратов сыграл в четырех матчах, в которых пропустил три мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-lantratov-s-zenitom-net-nichego-vse-tiho-s-semakom-ne-obshhalsya/
Илья Лантратов
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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Николай Комличенко

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П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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