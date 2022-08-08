Лантратов оценил старт сезона для «Химок»
Вратарь «Химок» Илья Лантратов оценил старт команды в новом сезоне.
«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
— «Химки» великолепно начали сезон. Что случилось?
— У нас по сравнению с другими командами более-менее сыгранный состав. Костяк сохранился, хорошо влились новые ребята, — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».
— И вы великолепны, давайте похвалим вас.
— Так у меня работа простая. Спокойненько, без спецэффектов.
— В сентябре объявят список на сбор национальной команды. Вы рассчитываете на вызов?
— Естественно, любой вратарь и футболист хочет туда попасть.
— Что все-таки с «Зенитом», почему не перешли?
— Уже все на эти вопросы ответили, вопрос не ко мне. Ответило и руководство клуба.
— Только вы не отвечали. Что же случилось?
— Не знаю, даже не могу ответить.
— Не общались с Сергеем Богдановичем?
— Нет, не общался.
— Что же говорит ваш агент?
— Да ничего. Все тихо.
— Так не бывает.
— Бывает.
— Какие мысли по «Зениту»? Там не все хорошо с позицией.
— В мыслях у «Химок» стараться набирать очки в каждом матче.
— У вас неплохо получается.
— Ну вот, будем стараться продолжать.
— Что с задачей на сезон?
— Будем стараться финишировать не ниже 10-го места.
В текущем сезоне Лантратов сыграл в четырех матчах, в которых пропустил три мяча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0