Лантратов оценил старт сезона для «Химок»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов оценил старт команды в новом сезоне.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

— «Химки» великолепно начали сезон. Что случилось?

— У нас по сравнению с другими командами более-менее сыгранный состав. Костяк сохранился, хорошо влились новые ребята, — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

— И вы великолепны, давайте похвалим вас.

— Так у меня работа простая. Спокойненько, без спецэффектов.

— В сентябре объявят список на сбор национальной команды. Вы рассчитываете на вызов?

— Естественно, любой вратарь и футболист хочет туда попасть.

— Что все-таки с «Зенитом», почему не перешли?

— Уже все на эти вопросы ответили, вопрос не ко мне. Ответило и руководство клуба.

— Только вы не отвечали. Что же случилось?

— Не знаю, даже не могу ответить.

— Не общались с Сергеем Богдановичем?

— Нет, не общался.

— Что же говорит ваш агент?

— Да ничего. Все тихо.

— Так не бывает.

— Бывает.

— Какие мысли по «Зениту»? Там не все хорошо с позицией.

— В мыслях у «Химок» стараться набирать очки в каждом матче.

— У вас неплохо получается.

— Ну вот, будем стараться продолжать.

— Что с задачей на сезон?

— Будем стараться финишировать не ниже 10-го места.

В текущем сезоне Лантратов сыграл в четырех матчах, в которых пропустил три мяча.