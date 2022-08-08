Умяров поддержал Мозеса после полученной нигерийцем травмы

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пожелал скорейшего восстановления травмированному Виктору Мозесу.

«Сегодня стало известно, что Виктор пропустит до полугода из-за травмы ахилла. Хочу пожелать ему скорейшего восстановления и возвращения на поле. С таким мастером рядом на некоторые вещи смотришь иначе.

Ждем тебя обратно на поле", — написал Умяров в Telegram-канале.

Мозес был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.