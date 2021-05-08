Кучаев рассказал об изменениях в игре ЦСКА после назначения Олича

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результат матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1).

«Сегодня все получалось. Реализовали все, что задумывали. Первый тайм получился немного скомканным, но потом игра наладилась, ко второму тайму соперник подустал. Что касается моей формы после травмы, то еще надо набирать кондиции, пока есть небольшой дискомфорт. Буду работать, чтобы набрать форму. Замену заранее не предусматривали, ко мне подошел тренер, я попросил еще минут 15. Начал чувствовать дискомфорт, попросил замену чуть раньше.

При Оличе у нас развязаны руки в нападении, можем атаковать хаотично. Достаточно много поменялось после смены тренера, наверное, это к лучшему. Нам разрешается во время игры менять тактику, схему. После игры с Гончаренко пожали друг другу руки. Не думали об игре против него, мы выходили против «Краснодара». Принципиальной дуэли против тренера не было. Нам просто обязательно нужно было побеждать".

ЦСКА прервал неудачную серию и выиграл первый матч за последние четыре встречи. Москвичи набрал 50 очков и сохраняют шансы побороться за еврокубки.

(Сергей Федоров)