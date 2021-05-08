Ивица Олич: «Дзагоев чувствует себя все лучше и лучше»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча против «Краснодара» (3:1) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России рассказал о состоянии полузащитника команды Алана Дзагоева.

«Каждую неделю был виден прогресс Дзагоева, — сказал Олич. — Он чувствует себя лучше и лучше. На этой неделе он заболел, была температура, но сегодня он отлично сыграл. Это один из важнейших и опытных игроков в ЦСКА, такой футболист нужен каждому тренеру. После чемпионата с ним все обсудим по будущему.

Сегодня выиграла команда, а не отдельный нападающий. Хорошо, когда есть 2-3 нападающих. Совсем недавно мне было тяжело из-за маленькой скамейки, но сейчас ситуация изменилась».

Дзагоев вышел в стартовом составе, на 66-й минуте его заменил Эмиль Бохинен.

(Сергей Федоров).