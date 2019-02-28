Кто станет новым Горлуковичем в "Спартаке"? Отвечает сам Дед!

Известный в прошлом защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра Львова "Начистоту".
- Как вы воспринимаете ностальгию болельщиков по отсутствию своего Горлуковича в сегодняшней раздевалке "Спартака"?
- Мы все-таки не знаем той кухни, что в раздевалке творится. Может, там и есть свой Горлукович. Одно я знаю - в команде должен быть лидер. Если его нет - беда! Если есть - большой плюс!
- Кого в сегодняшнем "Спартаке" вы назвали бы лидером? Может быть, Джикия, Глушаков?
- Мне больше в этом плане импонирует Джикия. И Зобнин, который вполне может стать лидером. Но надо знать характер человека. Сложно говорить, есть ли у него для этого задатки. А по игре это двое могут повести за собой и должны стремиться к этому.
- Можно им поставить такую задачу на сезон?
- Они сами должны ее ставить. Особенно Зобнин. Он уже в том возрасте, когда надо думать об этом.
- В команде может быть несколько лидеров, или должна быть одна знаковая фигура?
- Один паровоз команду не везет никогда.
- Чем больше, тем лучше?
- Нет. Двух-трех хватит.
Полностью интервью Горлуковича, а также видео беседы, в ближайшее время - в "СЭ"