Кто станет новым Горлуковичем в "Спартаке"? Отвечает сам Дед!

Известный в прошлом защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра Львова "Начистоту".

- Как вы воспринимаете ностальгию болельщиков по отсутствию своего Горлуковича в сегодняшней раздевалке "Спартака"?

- Мы все-таки не знаем той кухни, что в раздевалке творится. Может, там и есть свой Горлукович. Одно я знаю - в команде должен быть лидер. Если его нет - беда! Если есть - большой плюс!

- Кого в сегодняшнем "Спартаке" вы назвали бы лидером? Может быть, Джикия, Глушаков?

- Мне больше в этом плане импонирует Джикия. И Зобнин, который вполне может стать лидером. Но надо знать характер человека. Сложно говорить, есть ли у него для этого задатки. А по игре это двое могут повести за собой и должны стремиться к этому.

- Можно им поставить такую задачу на сезон?

- Они сами должны ее ставить. Особенно Зобнин. Он уже в том возрасте, когда надо думать об этом.

- В команде может быть несколько лидеров, или должна быть одна знаковая фигура?

- Один паровоз команду не везет никогда.

- Чем больше, тем лучше?

- Нет. Двух-трех хватит.

Полностью интервью Горлуковича, а также видео беседы, в ближайшее время - в "СЭ"