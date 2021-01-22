В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру бывший главный тренер «Уфы», четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Вадим Евсеев не согласился с теми, кто негативно оценивает работу Шамиля Газизова в качестве генерального директора красно-белых.

— Вы прогнозировали, что у Шамиля Газизова в «Спартаке» все получится, и он проявит себя в полной мере. Почему вышло иначе?

— Кто сказал, что у него не получилось? По-моему, он себя проявил. Когда он уходил из «Спартака», команда делила первое место. А на каком Газизов ее брал? На 11-м, кажется. Вот вам и ответ. Почему его так быстро убрали — вопрос точно не ко мне, а к людям, которые это сделали. Надо понимать критерии, по которым руководство клуба его оценивало. Может, ему, наоборот, не надо было себя проявлять?

— У вас вообще есть понимание, почему увольнили гендиректора меньше чем через пять месяцев после его назначения?

— У меня — нет. Вопрос — к самому Газизову и руководителям «Спартака».

— Но согласитесь с тезисом, что летняя трансферная кампания у Газизова была провалена?

— Все зависит от того, чего хотели главный тренер и руководство клуба. Став тренером, понимаю, что глупо давать категоричные оценки со стороны, не зная многих внутренних составляющих.

— Есть ли, по-вашему, шанс снова увидеть Газизова во главе «Уфы»?

— Он и так в Уфе живет. А остальное — не ко мне.

— В некоторых Telegram-каналах распускались слухи, что Газизов в пору работы в «Спартаке» хотел привести на должность главного тренера вас.

— Это разговоры. Ни одного слова на эту тему я от него не слышал.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.