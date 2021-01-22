«Кто сказал, что у Газизова не получилось в «Спартаке»? Евсеев — об итогах работы во главе красно-белых своего бывшего гендиректора по «Уфе»
В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру бывший главный тренер «Уфы», четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Вадим Евсеев не согласился с теми, кто негативно оценивает работу Шамиля Газизова в качестве генерального директора красно-белых.
— Вы прогнозировали, что у Шамиля Газизова в «Спартаке» все получится, и он проявит себя в полной мере. Почему вышло иначе?
— Кто сказал, что у него не получилось? По-моему, он себя проявил. Когда он уходил из «Спартака», команда делила первое место. А на каком Газизов ее брал? На 11-м, кажется. Вот вам и ответ. Почему его так быстро убрали — вопрос точно не ко мне, а к людям, которые это сделали. Надо понимать критерии, по которым руководство клуба его оценивало. Может, ему, наоборот, не надо было себя проявлять?
— У вас вообще есть понимание, почему увольнили гендиректора меньше чем через пять месяцев после его назначения?
— У меня — нет. Вопрос — к самому Газизову и руководителям «Спартака».
— Но согласитесь с тезисом, что летняя трансферная кампания у Газизова была провалена?
— Все зависит от того, чего хотели главный тренер и руководство клуба. Став тренером, понимаю, что глупо давать категоричные оценки со стороны, не зная многих внутренних составляющих.
— Есть ли, по-вашему, шанс снова увидеть Газизова во главе «Уфы»?
— Он и так в Уфе живет. А остальное — не ко мне.
— В некоторых Telegram-каналах распускались слухи, что Газизов в пору работы в «Спартаке» хотел привести на должность главного тренера вас.
— Это разговоры. Ни одного слова на эту тему я от него не слышал.
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