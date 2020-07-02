Кто будет тренировать «Арсенал» после отставки Черевченко? Когда ожидать назначения?

По данным «СЭ», не стоит ждать назначения нового главного тренера в «Арсенале» в ближайшее время. Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев. В тренерский штаб должен также войти Игорь Семшов, который работает в «Арсенале» с января 2017-го года.

А вот в следующем сезоне туляков наверняка примет новый тренер. Наши источники подтверждают информацию телеграм-канала «Футбольный Биги», что главным кандидатом является Магомед Адиев, который сейчас возглавляет клуб ФНЛ «Чайка». При этом 43-летний специалист, по нашим сведениям, пока не обсуждал возможный уход с руководством песчанокопского клуба, хотя у него и существует договоренность с «Чайкой», позволяющая расторгнуть контракт в случае приглашения из РПЛ. Адиев сейчас проводит сбор с командой в Абрау-Дюрсо.

Шансы на приход в «Арсенал» Юрия Семина и Рашида Рахимова расцениваются значительно ниже. (Константин Алексеев)