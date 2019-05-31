Кто будет главным тренером "Ростова" в новом сезоне? Отвечает президент клуба

Президента "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, кто будет возглавлять команду в сезоне 2019/2020. Он отметил, что главный тренер дончан Валерий Карпин хочет остаться и добиться результата с клубом.

– Кто будет главным тренером команды в новом сезоне?

– Валерий Карпин – главный тренер "Ростова", – приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца. – Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. У него ДНК – "Ростов". Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с "Ростовом" добиться успехов. Я понимаю, что тренера оценивают по результату. У нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение, и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия.

Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с "Ростовом", что он здесь счастлив и за деньгами не пойдёт. Карпин сказал, что "Ростов" – его команда. У нас хороший тренерский штаб: Карпин, Кафанов, Осинов, испанские специалисты. Надеемся, что к первому сбору у нас появится еще один очень квалифицированный специалист из Испании. Все очень переживают, что мы так выступили в этом сезоне, все хотят выигрывать и добиваться хорошего результата. У нас хорошая атмосфера внутри команды.

"Ростов" занял 9-е место в премьер-лиге-2018/19.

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