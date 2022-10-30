«Крылья» стали второй командой в истории чемпионата России, которая уступала после 90-й минуты и победила

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Роман Евгеньев и Гленн Бейл отличились в добавленное ко второму тайму время.

Ранее только одной команде в истории чемпионатов России удавалось победить, уступая после 90-й минуте. Шесть лет назад таким образом отметился «Краснодар», перевернувший ход домашнего матча с «Зенитом» благодаря голам Марата Измайлова и Торнике Окриашвили.

Матчи чемпионата России, в которых команда победила, уступая к 86-й минуте