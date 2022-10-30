«Крылья» стали второй командой в истории чемпионата России, которая уступала после 90-й минуты и победила
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Роман Евгеньев и Гленн Бейл отличились в добавленное ко второму тайму время.
Ранее только одной команде в истории чемпионатов России удавалось победить, уступая после 90-й минуте. Шесть лет назад таким образом отметился «Краснодар», перевернувший ход домашнего матча с «Зенитом» благодаря голам Марата Измайлова и Торнике Окриашвили.
Матчи чемпионата России, в которых команда победила, уступая к 86-й минуте
|
12.06.2000
|
Крылья Советов — Торпедо — 3:2
|
Касымов, 27, 88. Иванов, 86 — Леонченко, 40. Гашкин, 48
|
28.04.2001
|
Алания — Анжи — 2:1
|
Тарловский, 86. Бестаев, 88 — Сирхаев, 53
|
01.11.2003
|
Рубин — ЦСКА — 3:2
|
Рони, 73. Бояринцев, 88. Евсиков, 90+4, в свои ворота — Скотти, 35, в свои ворота. Кириченко, 79
|
11.09.2010
|
Сибирь — Алания — 1:2
|
Зиновьев, 12 — Гнану, 90. Коллинз, 90+3
|
04.05.2013
|
Анжи — Рубин — 2:1
|
Траоре, 86. Это'О, 89 — Еременко, 82
|
15.07.2013
|
Ростов — Ахмат — 2:1
|
Дзюба, 89, 90+2 — Аилтон, 71
|
24.04.2015
|
Уфа — Кубань — 3:2
|
Тумасян, 25. Марсинью, 89. Аликин, 90+2 — Игнатьев, 62. Бальде, 79
|
18.09.2016
|
Краснодар — Ростов — 2:1
|
Налду, 87. Смолов, 90+4 — Сесар Навас, 10
|
27.11.2016
|
Краснодар — Зенит — 2:1
|
Измайлов, 90+2. Окриашвили, 90+4 — Дзюба, 86
|
18.08.2020
|
Сочи — Рубин — 3:2
|
Мевля, 44. Нобоа, 86. Миладинович, 90+1 — Игнатьев, 68. Макаров, 77
|
30.10.2022
|
Крылья Советов — Нижний Новгород — 2:1
|
Евгеньев, 90+2. Бейл, 90+10 — Сулейманов, 32
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2