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«Крылья» стали второй командой в истории чемпионата России, которая уступала после 90-й минуты и победила

Кирилл Бурдаков
Статистик
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«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Роман Евгеньев и Гленн Бейл отличились в добавленное ко второму тайму время.

Ранее только одной команде в истории чемпионатов России удавалось победить, уступая после 90-й минуте. Шесть лет назад таким образом отметился «Краснодар», перевернувший ход домашнего матча с «Зенитом» благодаря голам Марата Измайлова и Торнике Окриашвили.

Матчи чемпионата России, в которых команда победила, уступая к 86-й минуте

12.06.2000

Крылья Советов — Торпедо — 3:2

Касымов, 27, 88. Иванов, 86 — Леонченко, 40. Гашкин, 48

28.04.2001

Алания — Анжи — 2:1

Тарловский, 86. Бестаев, 88 — Сирхаев, 53

01.11.2003

Рубин — ЦСКА — 3:2

Рони, 73. Бояринцев, 88. Евсиков, 90+4, в свои ворота — Скотти, 35, в свои ворота. Кириченко, 79

11.09.2010

Сибирь — Алания — 1:2

Зиновьев, 12 — Гнану, 90. Коллинз, 90+3

04.05.2013

Анжи — Рубин — 2:1

Траоре, 86. Это'О, 89 — Еременко, 82

15.07.2013

Ростов — Ахмат — 2:1

Дзюба, 89, 90+2 — Аилтон, 71

24.04.2015

Уфа — Кубань — 3:2

Тумасян, 25. Марсинью, 89. Аликин, 90+2 — Игнатьев, 62. Бальде, 79

18.09.2016

Краснодар — Ростов — 2:1

Налду, 87. Смолов, 90+4 — Сесар Навас, 10

27.11.2016

Краснодар — Зенит — 2:1

Измайлов, 90+2. Окриашвили, 90+4 — Дзюба, 86

18.08.2020

Сочи — Рубин — 3:2

Мевля, 44. Нобоа, 86. Миладинович, 90+1 — Игнатьев, 68. Макаров, 77

30.10.2022

Крылья Советов — Нижний Новгород — 2:1

Евгеньев, 90+2. Бейл, 90+10 — Сулейманов, 32

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Краснодар
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Локомотив 0
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Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
0
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