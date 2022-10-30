«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 30 октября , состоится матч 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «быки» не смогли отобрать очки у петербургского клуба и дважды проиграли: 2:3 и 1:3.

В последний раз «Краснодар» побеждал «Зенит» в апреле 2018-го года (2:1).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.