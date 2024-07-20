«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков открыл счет

«Зенит» открыл счет в матче против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ.

На 6-й минуте отличился новичок «Зенита» Максим Глушенков. Он забил первый мяч за сине-бело-голубых в РПЛ. Форвард не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».