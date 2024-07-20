Наумов — о победе «Локомотива»: «Акрон» пытался играть в открытый футбол и поплатился за это»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников в матче 1-го тура РПЛ против «Акрона» (3:2).

«Это была очень неожиданная игра. Я думал «Акрон» закроется и будет действовать от обороны, а он попытался давить «Локомотив» и показывать открытый футбол. За это тольяттинцы и поплатились. Много голов всегда радует болельщиков, но не тренеров. В целом, игра была равной и «Локомотиву» чуть больше повезло», — сказал Наумов «СЭ».

Во 2-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо», коллектив Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом». Оба матча состоятся 27 июля.

Константин Передерий