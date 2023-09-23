«Крылья Советов» забили в рекордных 16 матчах РПЛ подряд

«Крылья Советов» в домашнем матче 9-го тура чемпионата России обыграли «Сочи» (2:1).

Как информирует Opta, самарцы забили в 16 матчах РПЛ подряд — это клубный рекорд. Кроме того, «Крылья Советов» выиграли все 7 матчей против «Сочи» в премьер-лиге.

После этой победы самарцы догнали лидера турнирной таблицы чемпионата «Краснодар» — у команд по 18 очков.