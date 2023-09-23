Ротенберг назвал безвольной игру «Сочи» в матче против «Крыльев Советов»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре команды в матче 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«Безвольная игра. Поэтому и не забивают. Что нужно менять команде? Реализацию», — сказал Ротенберг «СЭ».

«Сочи» (6 очков) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице. Эта игра стала первой для сочинцев в РПЛ после смены Дмитрия Хохлова на Александра Точилина на посту главного тренера команды.