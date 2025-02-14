«Крылья Советов» в честь Дня всех влюбленных продают билеты на матч с «Акроном» по 14 рублей

«Крылья Советов» объявили о специальной акции, приуроченной ко Дню всех влюбленных.

В честь праздника самарский клуб продает билеты на домашний матч 20-го тура РПЛ против «Акрона» по 14 рублей. Отмечается, что акция будет действовать в пятницу, 14 февраля, до 22.00 по московскому времени. Болельщики могут приобрести не более двух билетов в одни руки. Кроме того, покупателям обещают в подарок валентинку в клубных цветах.

Матч «Крыльев Советов» и «Акрона» состоится в Самаре 9 марта. Начало — в 16.30 мск.

После 18 туров РПЛ самарская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 18 очками. Клуб из Тольятти (22) располагается на строчку выше.