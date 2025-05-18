«Крылья Советов» — «Спартак»: Костанца удален, самарцы остались вдевятером

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца удален в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» — 0:2.

На 50-й минуте он получил вторую желтую карточку за фол в середине поля на полузащитнике красно-белых Романе Зобнине.

«Крыльев Советов» остались вдевятером. В первом тайме был удален Гленн Бейл.