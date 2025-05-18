«Динамо» и «Акрон» встретятся в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 18 мая. Начало игры на «ВТБ Арене» в Москве — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 16:30. Динамо (Москва)

Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 16.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В 28 турах РПЛ московское «Динамо» набрало 53 очка и занимало перед уик-эндом четвертое место в чемпионате. Соперником бело-голубых в предыдущие выходные был «Спартак» (2:0).

«Акрон» с 35 очками идет на девятой строчке, в предыдущем туре тольяттинцы выиграли у «Ахмата» (3:2).