«Крылья Советов» — «Спартак»: Комбарова заменили на 15-й минуте матча
19:17
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров был заменен на 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака». 32-летний российский футболист прихрамывая, покинул пределы поля.
Вместо Комбарова на поле появился Владимир Полуяхтов.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».
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