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«Крылья Советов» — «Спартак»: Комбарова заменили на 15-й минуте матча

19:17
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров был заменен на 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака». 32-летний российский футболист прихрамывая, покинул пределы поля.

Вместо Комбарова на поле появился Владимир Полуяхтов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Крылья Советов — Спартак

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