Осинькин — о схеме в матче с «Крыльями Советов»: «Мы имеем определенные кадровые проблемы, поэтому не могу назвать точный вариант»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о том, в какой схеме будет играть команда в гостевом матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Мы имеем определенные кадровые проблемы, поэтому не могу назвать точный вариант. Схема будет в каком-то смысле гибридной. Мы постарались ее отработать, но времени было мало: некоторые ребята, которые сегодня выходят на поле, провели всего 2-3 тренировки. Поэтому есть перестановки, есть для команды много нового. Но отступать нам некуда — должны активно реагировать и работать с тем, что есть», — цитирует 60-летнего специалиста пресс-служба «Сочи».

Осинькин в 2020-2025 годах работал в самарском клубе.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» начнется 14 сентября в 14.30 по московскому времени.