"Крылья Советов" - "Рубин": стали известны стартовые составы

"Крылья Советов" и "Рубин" объявили составы на матч 23-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет хавбек самарцев Александр Самедов и полузащитник казанцев Павел Могилевец.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

Состав "Рубина": Ив. Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Иг. Коновалов, Сагитов.

"Крылья" занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Рубин" с 30 баллами располагается на 8-й строчке.

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