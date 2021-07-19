Ведран Чорлука покинул «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука покидает команду, сообщает 19 июля официальный сайт клуба. Экс-капитан команды объяснил это решение семейными обстоятельствами. В июне 2021 года он объявил о завершении игровой карьеры и вошел в тренерский штаб.

Ведран Чорлука принял решение покинуть тренерский штаб ФК «Локомотив» по семейным обстоятельствам. Об этом сегодня многолетний капитан нашей команды сообщил руководству клуба.



?? Обращение Чарли на официальном сайте: https://t.co/G6jAXKYgL4 pic.twitter.com/Z2wPIpQOTe — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 19, 2021

Хорват выразил большое сожаление в связи с необходимостью принять такое решение, но отметил, что сейчас обстоятельства не позволяют ему сосредоточиться на профессиональной деятельности.

«Желаем Ведрану как можно скорее преодолеть все трудности и вернуться к футбольной деятельности. Чарли, мы с тобой!», — говорится в завлении клуба.

35-летний экс-футболист выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок России.