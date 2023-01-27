«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым

«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Роман Евгеньев хорошо себя зарекомендовал с самых первых дней в «Крыльях». Он демонстрирует стабильную игру, отлично взаимодействует с другими футболистами. Мы рады, что удалось продлить соглашение с одним из лидеров нашей обороны, тем более что Роман — молодой российский футболист, и может продолжать прогрессировать в нашей команде, — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Евгеньев перешел в «Крылья» минувшим летом из «Динамо». В текущем чемпионате на его счету 21 матч и 1 гол во всех турнирах.