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Сегодня, 13:07

«Крылья Советов» продлили аренду полузащитника Бабкина до конца сезона-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Сергей Бабкин, арендованный «Крыльями Советов» у «Локомотива», продолжит выступление за самарскую команду.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Крылья Советов договорились о продлении аренды до конца сезона-2023/24. У команды есть право выкупа футболиста.

20-летний Бабкин перешел в самарский клуб прошлым летом и в минувшем сезоне сыграл 22 матча и забил 1 гол.

Источник: ФК Крылья Советов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Бабкин
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