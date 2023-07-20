«Крылья Советов» продлили аренду полузащитника Бабкина до конца сезона-2023/24

Полузащитник Сергей Бабкин, арендованный «Крыльями Советов» у «Локомотива», продолжит выступление за самарскую команду.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Крылья Советов договорились о продлении аренды до конца сезона-2023/24. У команды есть право выкупа футболиста.

20-летний Бабкин перешел в самарский клуб прошлым летом и в минувшем сезоне сыграл 22 матча и забил 1 гол.