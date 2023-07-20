«Локомотив» — «Рубин»: дата и время начала матча 1 тура РПЛ
В субботу, 22 июля, «Локомотив» проведет матч с «Рубином» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.
В прямом эфире смотреть видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Рубин» можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.
14 июля команда Михаила Галактионова разгромила «Квант» (7:0) в товарищеском матче. 12 июля казанцы уступили «Крыльям Советов» (1:2) в товарищеской игре.
РПЛ — чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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