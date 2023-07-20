«Локомотив» — «Рубин»: дата и время начала матча 1 тура РПЛ

В субботу, 22 июля, «Локомотив» проведет матч с «Рубином» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Рубин» можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

14 июля команда Михаила Галактионова разгромила «Квант» (7:0) в товарищеском матче. 12 июля казанцы уступили «Крыльям Советов» (1:2) в товарищеской игре.

РПЛ — чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде