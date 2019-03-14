"Крылья Советов" прилетели в Махачкалу на игру с "Анжи"

"Крылья Советов" прилетели в Махачкалу, где проведут матч 20-го тура РПЛ против "Анжи", сообщает официальный Твиттер самарцев. Встреча пройдет завтра, 15 марта, на стадионе "Анжи Арена", начало – в 19.30 (мск). Сегодня "Крылья" проведут предматчевую тренировку.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. "Анжи" с 18 баллами располагается на 14-й строчке.

Все о чемпионате России – здесь