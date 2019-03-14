"Крылья Советов" прилетели в Махачкалу на игру с "Анжи"

"Крылья Советов" прилетели в Махачкалу, где проведут матч 20-го тура РПЛ против "Анжи", сообщает официальный Твиттер самарцев. Встреча пройдет завтра, 15 марта, на стадионе "Анжи Арена", начало – в 19.30 (мск). Сегодня "Крылья" проведут предматчевую тренировку.
"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. "Анжи" с 18 баллами располагается на 14-й строчке.
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Весна существует!!! В Махачкале плюс 6. Из аэропорта сразу отправляемся на стадион, где проведём предматчевую тренировку. pic.twitter.com/A2bWn0S5wn– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 14 марта 2019 г.
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