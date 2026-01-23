Филатов — о будущем Пруцева в «Локомотиве»: «Можно будет купить у «Спартака», если позволят финансы»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем полузащитника железнодорожников Даниила Пруцева. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

«Он нормально вписался в коллектив, но тут нужно тренеру решать, оставлять игрока или нет. С его трансфером все зависит от денежного вопроса. Посмотрим, какие возможности будут летом. Но если финансы будут позволять, то можно купить», — сказал Филатов «СЭ».

25-летний Пруцев перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Спартака» до конца сезона-2025/26. Он сыграл за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.