«Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург» в матче 13-го тура чемпионата России 28 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.15 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

По итогам 12 туров самарцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 21 очко. Команда из Оренбурга располагается на 15-й строчке с 7 баллами.

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