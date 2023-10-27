Григорян: «В России сейчас нет другого тренера, кто бы так развивал российских игроков, как это делает Осинькин»

Российский тренер Александр Григорян рассказал, кто из специалистов в России является лучшим.

«Ивич показывает сейчас высокий пилотаж. Но, по мне, еще выше Игорь Осинькин. Многие не хотят понимать, что каждый год уходят из «Крыльев» игроки, которые были основными, а их места занимают запасные. И они значительно прибавляют в мастерстве и тоже начинают играть на высоком уровне. В России сейчас нет другого тренера, кто бы так развивал российских игроков, как это делает Осинькин», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов», которые располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу команда Владимира Ивича «Краснодар» с 28 очками после 12 туров.