«Крылья Советов» — «Оренбург»: составы команд. Новичок Фролов — в воротах хозяев
17:26
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 20-го тура чемпионата России. Место в воротах самарцев займет новичок команды — перешедший из «Сочи» Евгений Фролов.
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Попович, Антон, Радонич.
Запасные — Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евсинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович.
Запасные — Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи