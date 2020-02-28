Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 20-го тура чемпионата России. Место в воротах самарцев займет новичок команды — перешедший из «Сочи» Евгений Фролов.

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Попович, Антон, Радонич.

Запасные — Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евсинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович.

Запасные — Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.

Трансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург»