«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла в Самаре.

Счет на 7-й минуте встречи открыл нападающий самарского клуба Дмитрий Цыпченко, для которого этот гол стал первым в РПЛ.

На 30-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев сравнял счет и установил окончательный счет встречи.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Оренбург» располагается на 7-й строчке — 32 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют против «Сочи» 9 апреля. «Оренбург» встретится с «Ростовом» на день позже.

В другом матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки» — 6:0.