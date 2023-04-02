Габулов — о результатах «Химок»: «Ровно год назад нами была проделана работа по спасению команды. Получается, зря»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов поделился с «СЭ» мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Очень жаль, что «Химки» показывают. мягко говоря, невнятные результаты. Ровно год назад нами была проделана работа по спасению «Химок», сохранению места в РПЛ. Получается, что эта работа была проделана зря, выводы не были сделаны. Сейчас «Химки» вновь находятся в зоне вылета. Самое печальное, что по игре не видно, за счет чего они могут остаться в РПЛ. Плюс постоянно какие-то скандалы и негатив. Все это не может способствовать тому, чтобы команда могла спокойно делать свою работу и набирать очки. Очень жаль», — сказал Габулов.

«Химки» разгромно проиграли «Краснодару» в матче 21-го тура РПЛ — 0:6. Команда Спартака Гогниева с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.