6:0! «Краснодар» на выезде разгромил «Химки»
«Краснодар» в гостях разгромил «Химки» в матче 21-го тура чемпионата России — 6:0.
Счет в матче открыл полузащитник «быков» Жуан Батчи, который забил гол на 23-й минуте встречи. Этот мяч стал для него дебютным за «Краснодар».
Защитник «Химок» Виталий Лысцов сфолил на границе штрафной площади подмосковной команды, сделав неаккуратный подкат на форварде «быков» Джоне Кордобе, за что был удален с поля на 27-й минуте матча.
На 46-й минуте матча нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удвоил преимущество своей команды после грубой ошибки голкипера «Химок» Виталия Гулиева.
Затем на 56-й минуте встречи Кордоба оформил дубль, доведя счет до разгромного.
Автором четвертого мяча стал Кади Боржес, забив мяч из-за пределов штрафной площади.
Пятый гол забил хавбек Алексей Ионов на 78-й минуте матча с передачи Сергея Волкова, который вывел его один на один с голкипером.
Автором заключительного гола стал полузащитник Никита Кривцов, забивший на 86-й минуте матча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
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|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4