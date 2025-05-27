Семак: «Я люблю свою работу. И делаю то, что в моих силах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о своем будущем в клубе.

— У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось победить в чемпионате, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хотя тогда и взяли золото. Повторю: набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством баллов команды не упускали титул. Так что тут нужно только поздравить «Краснодар» и отдать ему должное за то, что прошел эту дистанцию с минимальными потерями и заслуженно победил. А наши результаты, скажу еще раз, оценит руководство «Зенита».

— Вы уже семь лет возглавляете сине-бело-голубых, и все время любой трофей воспринимается публикой как нечто обязательное. А каждая осечка, как в этом сезоне, приводит к жесткой критике в адрес команды и тренерского штаба. Не устали работать в такой атмосфере?

— Я люблю свою работу. И делаю то, что в моих силах.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 49-летнего тренера питерская команда шесть раз выигрывала РПЛ, дважды становилась обладателем Кубка России и пять раз — победителем Суперкубка страны. В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в чемпионате России.