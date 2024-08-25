«Крылья Советов» не будут возвращать логотип на стадион в Самаре

«Крылья Советов» не собираются просить руководство стадиона «Солидарность Самара Арена» вернуть клубный логотип на трибуны, сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Акрон» убрал логотип самарского клуба с верхнего яруса трибуны стадиона в Самаре.

По информации источника, в «Крыльях» не хотят каждый матч переставлять кресла на арене, поэтому не станут возвращать логотип на трибуны. Стадион принадлежит не клубу, а региону, и изначально инициатива собрать эмблему из сидений трибуны принадлежала руководству арены.

«Акрон» в прошлом сезоне выступал в Тольятти, а после выхода в РПЛ играет на стадионе «Солидарность Самара Арена», который является домашним для «Крыльев Советов».