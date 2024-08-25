Гильерме: «Предложили работу в «Локомотиве». Но я не планирую завершать карьеру»

Бывший вратарь «Локомотива» Гильерме в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Работа в «Локомотиве»? Предложили. Но я не планирую завершать карьеру. Хочется поиграть. Есть варианты, но ничего конкретного. Рассматриваю все, что есть. Очень хочу остаться в России — не знаю, получится ли. Как пережил уход из «Локо»? Никто не вечен», — сказал Гильерме «СЭ».

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.