Дзюба: «Готов куда-то уехать ради Лиги чемпионов, но Казахстан не потяну по здоровью»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что хочет сыграть в Лиге чемпионов.

— Готов уехать ради Лиги чемпионов в другую страну?

— Готов куда-то уехать ради Лиги чемпионов. Но Казахстан, про который писали — там много искусственных газонов, не потяну по здоровью. Прямо там бы закончил карьеру.

— А в азиатскую Лигу чемпионов, к Слуцкому?

— Слуцкий — мой краш, хоть некрасивый, но краш. Поеду к нему летом в Китай. Но сейчас надо доиграть сезон в «Акроне».

В этом сезоне 36-летний форвард забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса в 15 играх за «Акрон».