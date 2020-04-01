«Крылья Советов» могут ликвидировать в принудительном порядке из-за долгов

Финансирование «Крыльев Советов» из бюджета области не приносит должных результатов, сообщает портал 63.ru со ссылкой на региональную Счетную палату.

Уточняется, что общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета, а это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно увеличиваются.

Также отмечается, что несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной, что является основанием для принудительной ликвидации.

После 22 туров самарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ c 22 очками.