Защитник ЦСКА Гайич не примет участия в матче против «Рубина» из-за повреждения

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Милан Гайич пропустит матч 27-го тура РПЛ против «Рубина» из-за повреждения.

Гайич в этом сезоне провел за армейцев 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

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