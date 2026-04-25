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25 апреля, 15:30

«Крылья Советов» — «Локомотив»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 25 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт.

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в 27-м туре РПЛ в субботу, 25 апреля. Матч в Самаре на «Самара Арене» начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча самарцев и железнодорожников.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Крылья Советов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Локомотив» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Локомотив

Игру «Крылья Советов» — «Локомотив» в прямом эфире показывает телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

После 26 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимали 14-е место с 23 очками, предыдущим соперником самарцев был «Сочи» (1:2). У «Локомотива» — 49 очков и 3-я строчка, в предыдущем туре красно-зеленые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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