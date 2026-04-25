«Крылья Советов» — «Локомотив»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 25 апреля

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в 27-м туре РПЛ в субботу, 25 апреля. Матч в Самаре на «Самара Арене» начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча самарцев и железнодорожников.

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Локомотив» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

Игру «Крылья Советов» — «Локомотив» в прямом эфире показывает телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

После 26 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимали 14-е место с 23 очками, предыдущим соперником самарцев был «Сочи» (1:2). У «Локомотива» — 49 очков и 3-я строчка, в предыдущем туре красно-зеленые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

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