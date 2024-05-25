ЦСКА — «Урал»: Акинфеев, Мусаев и Давила выйдут в стартовом составе

ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч заключительного, 30-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Шайхутдинов, Баровский, Набабкин, Лукин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Заболотный, Чалов, Голыбин.

«Урал»: Мамин, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

Запасные: Помазун, Щербицкий, Бевеев, Эмерсон, Малькевич, Аюпов, Бочеров, Ионов, Бикфалви, Влут, Шеттине, Концевой.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 45 очками, «Урал» идет на 11-й строчке с 30 очками и все еще может опуститься в зону стыковых матчей за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Матч ЦСКА — «Урал», как и остальные семь игр 30-го тура премьер-лиги, начнутся в 16.30 (мск).