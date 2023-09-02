«Крылья Советов» на своем поле сыграют с воронежским «Факелом» в рамках 7-го тура РПЛ 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями матча. Прямой эфир игры «Крылья Советов» — «Факел» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир начнется в 17.15. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

В последних пяти очных встречах самарцы побеждали трижды (1:0, 1:0, 5:1). Команда из Воронежа праздновала победу лишь единожды — 2:1. Еще одна игра завершилась вничью — 1:1.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика