ЦСКА сообщил, что матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» пройдет по расписанию.

Как отмечается в сообщении клуба в Telegram, делегат произвел замер температуры воздуха на «ЦСКА Арене» в Москве за час до матча, и термометр показал -10,6.

«Игре быть», — отмечается в сообщении.

Напомним, что встреча была под угрозой срыва из-за морозов.

Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет сегодня, 11 декабря, на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.