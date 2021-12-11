Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет по расписанию
ЦСКА сообщил, что матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» пройдет по расписанию.
Как отмечается в сообщении клуба в Telegram, делегат произвел замер температуры воздуха на «ЦСКА Арене» в Москве за час до матча, и термометр показал -10,6.
«Игре быть», — отмечается в сообщении.
Напомним, что встреча была под угрозой срыва из-за морозов.
Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет сегодня, 11 декабря, на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.
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